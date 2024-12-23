Новогодний вкус. Какие сорта мандаринов самые сладкие и без косточек

Мандарины — это не просто фрукты, это настоящий символ зимы и Нового года. Их яркий оранжевый цвет напоминает о тепле и солнце в самые морозные дни, а аромат приносит ощущение праздника, словно волшебство витает в воздухе.
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