АиФ Кухня

10 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    Это раньше было молоко!!!!!!!!!!!😀😀😀Какие продукты не...
  • Раиса Григорьева
    Раньше в деревнях всегда замораживали молоко.Какие продукты не...
  • катя Подвойская (-)
    и это правда, помню как мой отец всегда перед новым годом, хрюшу резал и мы все вокруг ходили и просили ушки и хвост,...Что приготовить н...

Новогодний вкус. Какие сорта мандаринов самые сладкие и без косточек

Новогодний вкус. Какие сорта мандаринов самые сладкие и без косточек

Мандарины — это не просто фрукты, это настоящий символ зимы и Нового года. Их яркий оранжевый цвет напоминает о тепле и солнце в самые морозные дни, а аромат приносит ощущение праздника, словно волшебство витает в воздухе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх