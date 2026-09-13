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Девушка

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12 трендов верхней одежды осени 2026: от вишневой кожи до воротника-воронки

12 трендов верхней одежды осени 2026: от вишневой кожи до воротника-воронки

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: улицы заполняются женщинами, которые прячут свои силуэты в одинаковые черные пуховики или бесформенные пальто.

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