Аналитик назвал «неординарным» заявление премьера Японии об атомном ударе США

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, назвал заявление премьер-министра Японии Сигэру Исиба о том, что США виновны в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, неординарным.
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