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Западные страховые компании не хотят отдавать деньги за оставшиеся в России самолеты

Западные страховые компании не хотят отдавать деньги за оставшиеся в России самолеты

Лизинговые компании, предоставившие в свое время самолеты в аренду для работы в российском воздушном пространстве, массово подают иски на страховые компании.

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