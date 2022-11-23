Западные страховые компании не хотят отдавать деньги за оставшиеся в России самолеты

Лизинговые компании, предоставившие в свое время самолеты в аренду для работы в российском воздушном пространстве, массово подают иски на страховые компании.
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