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«Стервятники кружат над Калининградом». Европейцам следует вернуть страх перед ядерной войной с Россией, который они растеряли

«Стервятники кружат над Калининградом». Европейцам следует вернуть страх перед ядерной войной с Россией, который они растеряли

Вежливость когда-то стала козырной картой России, визиткой чему стали «вежливые люди», обеспечившие в 2014 году спокойное и уверенное воссоединение Крыма с Россией.

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