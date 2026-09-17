МегаФон вновь стал лидером рейтинга «Топ 1000 российских менеджеров»

Оператор вновь подтвердил статус одного из лидеров российского бизнеса: 14 топ‑менеджеров оператора и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ‑1000 российских менеджеров», а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.