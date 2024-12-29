Рухнет ли Россия в 2025 году?

Вениамин Мельников

....Социализма у нас не было...социализм это без капиталистов,грабителей населения...Уважаемый,Вы заблудись в трех соснах,противоречите сам себе. Социализм это СССР,современная Россия -капитализм.Капитализм это:частная собственность на средства производства,использование наемного труда и ПРИСВОЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА.