Пишет: Пол Крейг Робертс (известный очень человек в мире) приводит свои доводы, мнения, и так далее.
Рухнет ли Россия в 2025 году?
Комментарии
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W
Walery
Тогда сразу начинай льстить зеленскому...
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10 час.
Вениамин Мельников
....Социализма у нас не было...социализм это без капиталистов,грабителей населения...Уважаемый,Вы заблудись в трех соснах,противоречите сам себе. Социализм это СССР,современная Россия -капитализм.Капитализм это:частная собственность на средства производства,использование наемного труда и ПРИСВОЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА.
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4 час.
ВМ
Вениамин Мельников
....гитлеризм победил не социализм,а советские люди...это как понять?
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4 час.
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