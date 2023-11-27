Бесхозную пирамидальную конструкцию демонтируют в Серебряном бору в Кемерове

Власти областного центра сообщили о планах демонтировать бесхозную конструкцию в Серебряном бору.На сайте мэрии города Кемерово опубликовано постановление о грядущем демонтаже бесхозной металлической конструкции, которая находится в Серебряном бору.
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