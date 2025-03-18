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Царьград

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"Тор-М1" научился сбивать украинские беспилотники в сложных условиях

"Тор-М1" научился сбивать украинские беспилотники в сложных условиях

Русские военнослужащие с ЗРК "Тор-М1" успешно адаптировались к обнаружению и уничтожению украинских беспилотников в условиях низкого полета.

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