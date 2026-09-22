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Nikkei предупредили о сокращении числа новых месторождений нефти и газа

Nikkei предупредили о сокращении числа новых месторождений нефти и газа

Число крупных новых нефтегазовых месторождений, обнаруженных в мире, в 2025 г. сократилось до минимального уровня как минимум за последние 45 лет.

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