Как пенис Наполеона Бонапарта пересёк океан и вернётся ли обратно во Францию

История украденной части тела Наполеона. В 1977 году за отрезанный пенис Наполеона Бонапарта (или, по крайней мере, что таковым считалось) заплатили совершенно баснословную по тем временам сумму - 3000 долларов.
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