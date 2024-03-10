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Орлов о «Краснодаре»: «Зачем все валить на судей? Ну какой заговор? Вся Москва их поддерживает в борьбе с «Зенитом»

Краснодарский клуб ушел на перерыв в Мир РПЛ лидером таблицы, но в двух матчах в этом году сыграл вничью с «Рубином» и проиграл «Ростову».

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