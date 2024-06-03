3,5K прочитали Со слов «третий пошёл» хотела я начать очередную статью ещё несколько дней назад, не предполагая, что если не сделаю статью день в день, то он (этот «третий») уже будет и не в тренде, и не так актуален, ибо за несколько дней появятся и четвёртый, и пятый.
Третий пошёл, и четвёртый, и пятый. В Лефортово сформирован филиал Генштаба, но один кейс всё же не так однозначен
Комментарии
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Александр Лагуткин
А в результате действий этих ряженых в генеральские мундиры упырей-казнокрадов имеем то, что сегодня, на третьем году этой войны, мы все наблюдаем, как уже на российской территории из-под развалин разрушенных домов достают погибших граждан России. Да и с фронта в страну идет поток цинковых ящиков с погибшими защитниками России, а в госпиталях полно раненых и искалеченных. А у казнокрадов по тридцать миллиардов в биткоинах только в домах, ещё счета на Кипре, яхты и виллы на Лазурном берегу, дома в Лондоне, гаражи с многими десятками дорогих авто, десятки квартир в Москве и участки земли в Подмосковье и в Сочи. Всё это на крови и жизнях тысяч российских солдат. Пригожина, который вслух кричал об этом предательстве, воровстве и саботаже эти упыри просто убили! Где ты современный Берия и расстрельные команды.!?
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21 час.
Татьяна Кибишева
"А может и повыше оно... ворьё?" - даже и сомневаться не приходится! Начальник ВСЕГДА в курсе дел подчиненного!!!!!!
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18 час.
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