Третий пошёл, и четвёртый, и пятый. В Лефортово сформирован филиал Генштаба, но один кейс всё же не так однозначен

Александр Лагуткин

А в результате действий этих ряженых в генеральские мундиры упырей-казнокрадов имеем то, что сегодня, на третьем году этой войны, мы все наблюдаем, как уже на российской территории из-под развалин разрушенных домов достают погибших граждан России. Да и с фронта в страну идет поток цинковых ящиков с погибшими защитниками России, а в госпиталях полно раненых и искалеченных. А у казнокрадов по тридцать миллиардов в биткоинах только в домах, ещё счета на Кипре, яхты и виллы на Лазурном берегу, дома в Лондоне, гаражи с многими десятками дорогих авто, десятки квартир в Москве и участки земли в Подмосковье и в Сочи. Всё это на крови и жизнях тысяч российских солдат. Пригожина, который вслух кричал об этом предательстве, воровстве и саботаже эти упыри просто убили! Где ты современный Берия и расстрельные команды.!?