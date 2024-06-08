Абсава Нана, Темур Пипия. После принятия закона об иноагентах вопреки окрикам Запада, похоже, именно Саломе Зурабишвили поручено начать подготовку к антиправительственному мятежу в Грузии.
Грузия. Осенний бунт возглавит президент-француженка
Комментарии
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Daddy Bo
И, похоже, мы опять, как и всегда, в случае со всеми другими осколками СССР будем всё понимать, всех знать и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ для предотвращения несомненно последующих бед. А зато потом - со знанием дела и чувством собственной глубокой осведомлённости и понимания процессов рассказывать всем (в основном - сами себе), что именно так оно и должно было случиться. Для Грузии это будет ужк третья волна прихода и воцарения внешних врагов.
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21 час.
Nikita Kopitov
Грузины, возвращайте Соломею до родимой французской сакли
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21 час.
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