Грузия. Осенний бунт возглавит президент-француженка

Daddy Bo

И, похоже, мы опять, как и всегда, в случае со всеми другими осколками СССР будем всё понимать, всех знать и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ для предотвращения несомненно последующих бед. А зато потом - со знанием дела и чувством собственной глубокой осведомлённости и понимания процессов рассказывать всем (в основном - сами себе), что именно так оно и должно было случиться. Для Грузии это будет ужк третья волна прихода и воцарения внешних врагов.