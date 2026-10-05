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Ивановские новости

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Ивановский комсомолец раскритиковал выборы в регионе

Ивановский комсомолец раскритиковал выборы в регионе

Явка на выборах в Ивановской области, по мнению юриста и руководителя аппарата фракции КПРФ, могла быть создана с помощью административных методов и не совсем законных механизмов.

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