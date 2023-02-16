Телеканал RTVI

274 подписчика

Politico: Вашингтон активно не подталкивает Киев к попыткам вернуть Крым

Politico: Вашингтон активно не подталкивает Киев к попыткам вернуть Крым

Госсекретарь США, как пишет Politico, отметил, что Вашингтон направляет свои усилия на помощь Украине в продвижении на востоке страны, где идут активные военные действия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх