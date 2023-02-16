Politico: Вашингтон активно не подталкивает Киев к попыткам вернуть Крым

Госсекретарь США, как пишет Politico, отметил, что Вашингтон направляет свои усилия на помощь Украине в продвижении на востоке страны, где идут активные военные действия.
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