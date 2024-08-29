В Японии из-за тайфуна погибли три человека

В результате воздействия сильного тайфуна «Шаньшань», который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю, три человека погибли, один числится пропавшим без вести, об этом 29 августа сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.