Хакеры слили запись с призывом генерала ВСУ к госперевороту

Хакерская группа «Берегини» получила запись разговора заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к госперевороту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии