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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заместитель руководителя «Мерседеса»: «Этот уик-энд для команды – один большой эксперимент»

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, что команда относится к гоночному уик-энду в Сингапуре как большому тесту и возможности проверить работу обновленного болида в соревновательных условиях.

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