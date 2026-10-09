Заместитель руководителя «Мерседеса»: «Этот уик-энд для команды – один большой эксперимент»

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Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, что команда относится к гоночному уик-энду в Сингапуре как большому тесту и возможности проверить работу обновленного болида в соревновательных условиях.