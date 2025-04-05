Вкусно, но глупо: как плохое питание влияет на интеллект

Плохое питание приводит к дефициту питательных веществ в организме. Нехватка хотя бы одного из них ухудшает когнитивные функции: снижается концентрация внимания, становится сложнее воспринимать и запоминать информацию, умственный потенциал утрачивается.
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