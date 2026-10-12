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The Star Of The Latest “Carrie” Remake Has Responded To All The Casting Backlash After A Viral Scene Sparked Discourse Around “Same Face Syndrome”

The Star Of The Latest “Carrie” Remake Has Responded To All The Casting Backlash After A Viral Scene Sparked Discourse Around “Same Face Syndrome”

“why does the girl bullying Carrie look exactly the same as her,” someone tweeted, while another user said, “if you watch this without audio it's impossible to tell which character is Carrie.

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