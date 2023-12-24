Разнесли важный замаскированный пункт боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 декабря 2023 года Юлия СоколоваМинобороны РФ сообщило о успешной операции артиллерийского подразделения группировки войск «Запад».
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