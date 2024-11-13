Россия призвала СБ ООН «выйти из паралича» и остановить Израиль

Риски повсеместного голода в секторе Газа растут на фоне «безжалостной» наземной операции ЦАХАЛ. Но Совбез ООН из-за блокировки США не принял ни одного решения о прекращении боевых действий, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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