Apple представила более дорогую Apple TV 4K с Siri AI

Новая приставка получила SoC A19, встроенные микрофоны для голосового управления и пульт с поиском через «Локатор» Компания Apple представила новое поколение приставки Apple TV 4K с поддержкой Siri AI.
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