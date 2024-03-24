Врач Гандельман: употребление гречки снижает шанс развития деменции

Часто в прессе появляются печальные новости о том, что очередную знаменитость разбила деменция. Старческое слабоумие – страшная болезнь, которая практически лишает человека всех радостей жизни, так как он забывает родных и близких.
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