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Врач Гандельман: употребление гречки снижает шанс развития деменции

Врач Гандельман: употребление гречки снижает шанс развития деменции

Часто в прессе появляются печальные новости о том, что очередную знаменитость разбила деменция. Старческое слабоумие – страшная болезнь, которая практически лишает человека всех радостей жизни, так как он забывает родных и близких.

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