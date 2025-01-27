Первые шаги Трампа гремят в США и не только

Трамп было ввел против Колумбии серьезные пошлины на все товары за отказ принимать самолеты с депортированными мигрантами, но в последний момент Колумбия согласилась принять своих граждан, и указ о тарифах и санкциях пока остался без подписи.
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