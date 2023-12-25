Почти половина россиян заявили, что не смогут отличить симптомы инсульта и опьянения

Практически половина опрошенных россиян испытывают трудности с определением симптомов инсульта: 49% опрошенных считают, что они не смогут отличить приступ инсульта от состояния алкогольного опьянения у прохожего.
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