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"Рэмбович" займётся делом Васильевой? Рассказываю, как сейчас живёт спутница Сердюкова, сколотившая миллиарды за счёт МО

"Рэмбович" займётся делом Васильевой? Рассказываю, как сейчас живёт спутница Сердюкова, сколотившая миллиарды за счёт МО

Сегодня 3,5K прочитали На днях стало известно, что Андрей Белоусов, которого в народе называют "Рэмбовичем" намерен возобновить старые дела, включая резонансное дело в период так называемой "сердюковщины".

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