Александр Бастрыкин затребовал у главы управления СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева доклад о проверке, начатой после жалоб на ликвидацию центра социальной и постинтернатной адаптации, где сиротам помогали с жильём и предоставляли временное общежитие.
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