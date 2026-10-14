Александр Бастрыкин затребовал у главы управления СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева доклад о проверке, начатой после жалоб на ликвидацию центра социальной и постинтернатной адаптации, где сиротам помогали с жильём и предоставляли временное общежитие.