Шара Буллет получил нового соперника на турнире UFC в Эр-Рияде

У выступающего под псевдонимом «Шара Буллет» гражданина Российской Федерации Шарабутдина Магомедова, который должен был сразиться с бразильцем Жоилтоном Луттербахом на очередном чемпионате UFC, сменился соперник.
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