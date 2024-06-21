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Шара Буллет получил нового соперника на турнире UFC в Эр-Рияде

Шара Буллет получил нового соперника на турнире UFC в Эр-Рияде

У выступающего под псевдонимом «Шара Буллет» гражданина Российской Федерации Шарабутдина Магомедова, который должен был сразиться с бразильцем Жоилтоном Луттербахом на очередном чемпионате UFC, сменился соперник.

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