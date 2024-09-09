В Steam навсегда бесплатным стал постапокалиптический экшен, который называют смесью Mortal Kombat, Dead Cells и Castle CrashersВышедший в 2019 году постапокалиптический экшен с элементами упрощенного рогалика Infected Shelter перешел на бесплатную модель распространения, хотя ранее продавался в Steam за 249 руб.