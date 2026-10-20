В Госдуму внесён законопроект о бесплатном пребывании родителей с детьми до восьми лет в больницах. Предложение фракции «Новые люди» поддержит изменения в закон о здравоохранении и выделение до 13,1 миллиарда рублей ежегодно на период с 2027 по 2029 год.