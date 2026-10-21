Волейбольный клуб «Горький» уступил в гостях петербургскому «Зениту» со счётом 0:3 по партиям, а 25 октября примет дома «Оренбуржье» в ДС «Заречье».
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