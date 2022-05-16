Птицы несут интеллект. Пассажиров «Спасанов» РЖД будут просвещать с помощью эмоциональной системы

В РЖД решили успокоить своих пассажиров и отвлечь их от тревожных новостей последних недель. Начали, что характерно, с тех, кто путешествует поездами «Сапсан», «осиротевших» после приостановки контрактов с Siemens на волне антироссийских санкций.