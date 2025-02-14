Китайские хакеры атаковали более 1 000 сетевых устройств Cisco по всему миру Хак...

Китайские хакеры атаковали более 1 000 сетевых устройств Cisco по всему мируХакерская группировка «Соляной тайфун» (Salt Typhoon) продолжает атаковать мировые телекоммуникационные сети, игнорируя международные санкции и активное освещение в СМИ.
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