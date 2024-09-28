Уже СЕГОДНЯ. В 11.00 в доме Милосердия. Первая осенняя акция Дару-Дар 🍂🍁 Приходите сами и зовите друзей.
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Уже СЕГОДНЯ. В 11.00 в доме Милосердия. Первая осенняя акция Дару-Дар 🍂🍁 Приходите сами и зовите друзей.