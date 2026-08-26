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ИА Реалист

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Иран восстанавливает мощь: новая техника и полная боеготовность после ударов США

Иран восстанавливает мощь: новая техника и полная боеготовность после ударов США

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Спустя почти полгода после начала военных действий США и Израиля против Ирана официальный представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия объявил о «значительном прогрессе» в восстановлении разрушенной инфраструктуры и пополнении военного арсенала.

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