ЦГ: Генералы Попов, Алаудинов и Гурулев обратились к Генштабу РФ и россиянам

Минувшая неделя оказалась очень богата на события в зоне СВО и в России. Это стало поводом для обращения к Генштабу России и россиянам генералов Попова, Алаудинова и Гурулева, сообщает издание «Царьград».
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