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ЦГ: Генералы Попов, Алаудинов и Гурулев обратились к Генштабу РФ и россиянам

ЦГ: Генералы Попов, Алаудинов и Гурулев обратились к Генштабу РФ и россиянам

Минувшая неделя оказалась очень богата на события в зоне СВО и в России. Это стало поводом для обращения к Генштабу России и россиянам генералов Попова, Алаудинова и Гурулева, сообщает издание «Царьград».

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Это всё?
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10 час.
Анфиса Иванова
Смешал автор все в кучу...как в конюшне...
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6 час.

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