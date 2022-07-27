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Загитова о работе ведущей в «Ледниковом периоде»: «Тяжело воспринимала критику. И сейчас иногда не понимаю, из-за чего люди так себя ведут»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как справлялась с критикой в свой адрес после работы ведущей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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