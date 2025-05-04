Путин рассказал, что каждый день по полтора часа занимается спортом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он ежедневно тратит по полтора часа на занятия спортом.Владимир Путин / Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВ документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия.
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