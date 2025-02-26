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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Демо ремейка Gothic, геймплей новой Fable, показ инди-игр Xbox, WB Games закрыла Monolith… На ...

Демо ремейка Gothic, геймплей новой Fable, показ инди-игр Xbox, WB Games закрыла Monolith… На ...

Демо ремейка Gothic, геймплей новой Fable, показ инди-игр Xbox, WB Games закрыла Monolith…На презентации ID@Xbox Showcase 2025 сотрудники IGN представили ворох инди-проектов, которые создаются при поддержке Xbox; WB Games закрыла студию Monolith Productions, подарившую нам F.

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