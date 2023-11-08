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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft планирует открыть ИИ-помощника Copilot миллиарду пользователей Windows 10 С ко...

Microsoft планирует открыть ИИ-помощника Copilot миллиарду пользователей Windows 10 С ко...

Microsoft планирует открыть ИИ-помощника Copilot миллиарду пользователей Windows 10С конца октября компания Microsoft приступила к распространению обновления Windows 11 23H2 с ИИ-помощником Microsoft Copilot на борту для всех пользователей.

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