В Уфе бабушка спасла троих внуков из горящего дома, вытащив их через окно. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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