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Нигматуллин о «Спартаке»: «Остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Нужны кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять тренера»

Нигматуллин о «Спартаке»: «Остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Нужны кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять тренера»

После 15 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место. «Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице.

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