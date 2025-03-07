100 тысяч хризантем. Репортаж из тепличного комбината в Барнауле, где зимой растят цветы

Уже в 2025 году на предприятии планируют ежедневно срезать порядка 36 тысяч цветов, которые по популярности уступают только розе В преддверии Международного женского дня в Барнауле цветами заполнены салоны, павильоны и даже автомобили, с которых тоже продают ароматные букеты.