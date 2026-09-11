Теперь точно заживем! Начиная с 10 сентября поставки топлива в регион увеличены ВДВОЕ. ‼️‼️‼️ Ситуация на топливном рынке Волгоградской области Федеральные и региональные власти, топливные компании делают все возможное для стабилизации ситуации на топливном рынке Волгоградской области.