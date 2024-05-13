В селе Алтынжар Астраханской области открыли мемориальную доску в память о бойце СВО

В селе Алтынжар Астраханской области на фасаде дома установили памятную табличку в честь Муратбека Килимова, погибшего два года назад при выполнении воинского долга на территории СВО, сообщает "Заря Каспия".
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