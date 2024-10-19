Андрей Мостовой о словах Глушенкова про пиво: «Ничего страшного в этом нет. После тяжелой игры даже полезно»

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?» – Глушенков сказал, что может выпить два бокала пива после игры для восстановления.