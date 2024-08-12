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За рулем

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Страна храмов и небоскребов: туристы из России ринулись на отдых по новому маршруту

Страна храмов и небоскребов: туристы из России ринулись на отдых по новому маршруту

Россияне нашли замену Турции и массово устремились на отдых в Китай. Согласно данным Пограничной службы ФСБ РФ, за первые полгода 2024 года количество поездок в эту страну выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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