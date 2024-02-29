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Царьград

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В России могут ввести новый побор. Готовим кошельки?

В России могут ввести новый побор. Готовим кошельки?

Сегодня поговорим о двух не очень приятных моментах, которые могут ожидать русских граждан в обозримой перспективе.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Поменьше воровать на всех эшелонах власти не пытались? Достали своими поборами народ!
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16 час.
Алатырка
Зато доходы хозяев управляшек - по совместительству являющихся лицами афелированными с администрацией или с застройщиком растут как на дрожжах, а состояние инфраструктуры сыпется. Может просто отдать это снова в ведение государства - глядишь - и денег, собранных за коммуналку будет хватать, и работы будут делаться в срок и качественно, и дворники местные вернуться, и подвалы и черддаки перестанут сдаваться зверькам под общежитие - и преступность меньше станет. БЕДА НАШЕЙ СТРАНЫ НЕ В ТОМ, ЧТО БЕДНЫХ НАКОРМИТЬ НЕ МОЖЕМ - А ЧТО БОГАТЫЕ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ(С)
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15 час.

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